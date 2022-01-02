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В Лондоне заявили о «суровых последствиях» в случае вторжения России на Украину

Зак Голдсмит: Москва столкнется с суровыми последствиями в случае вторжения на Украину

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Москва столкнется с «суровыми экономическими и дипломатическими последствиями» в случае «военного вторжения» на Украину. Об этом заявил член британской палаты лордов Зак Голдсмит, отвечая на вопрос политика Майкла Анкрама о реакции Лондона и НАТО на «наращивание Россией военного присутствия» у украинских границ. Переписка политиков оказалась в распоряжении RT.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия наращивает военное присутствие рядом с украинской границей... Мы пристально следим за ситуацией и дали России ясно понять, что любое военное вторжение на Украину будет стратегической ошибкой и приведёт к суровым экономическим и дипломатическим последствиям», — уточнил Голдсмит.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина назвала заявления британских экспертов политическим инструментом. Она отметила, что сейчас тема Украины является для многих стран «скрепляющей повесткой», стабилизирующей внутреннюю ситуацию.

Ранее лидеры стран Запада — Британии, США, Франции, ФРГ и Италии — призвали Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной. Они также выступили за возобновление переговоров Москвы и Киева в «нормандском формате».

Марина Совина
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