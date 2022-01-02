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На Украине заявили о компромате на Зеленского у Путина

Экс-генпрокурор Украины Луценко: Зеленского опасно отпускать на переговоры с Путиным

Фото: Офіс Президента України

Президента Украины Владимира Зеленского опасно отпускать на переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным один на один. Об этом в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина 24» заявил экс-генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

По его словам, Путин намерен встретиться с Зеленским лишь потому, что у него есть компромат на украинского лидера.

«Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него», — заметил бывший генпрокурор.

При этом Луценко подчеркнул, что «кое-что знает» по данному поводу, однако не хочет ничего говорить.

3 декабря прошлого года журналист Виталий Портников заявил, что разговоры президента Зеленского о встрече с Путиным «под аплодисменты обезумевших поклонников» являются прямым путем к дальнейшей дестабилизации государства. Он также считает, что в прямых переговорах глав государств нет смысла, поскольку Путин не планирует обсуждать с Зеленским Крым и Донбасс.

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Варвара Кошечкина
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