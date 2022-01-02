Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский обозначил основные направления своей политики в 2022 году

Президент Украины Зеленский назвал вакцинацию от COVID-19 основным направлением политики

Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский в статье для журнала «Новое время» обозначил основные направления своей политики в 2022 году. Среди них — вакцинация от коронавируса, укрепление финансового сектора, борьба с коррупцией и олигархами.

Зеленский написал, что нельзя точно сказать, сколько еще волн пандемии COVID-19 придется пережить. «Однако для всех очевидно: только полный курс вакцинации для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине. Украина предложила своим гражданам разные вакцины на выбор. Этим могут похвастаться далеко не все государства», — добавил он.

Материалы по теме:
«Мы не можем жить во вражде» Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
«Мы не можем жить во вражде»Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
2 ноября
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря

По словам политика, отстающие в темпах вакцинации страны будут отставать и в экономическом развитии, поэтому владельцам предприятий, лидерам мнений и руководителям религиозных общин необходимо пропагандировать прививки среди населения.

Еще одно направление, над которым Зеленский пообещал работать, — судебная реформа. «Эта реформа — как прививка, но против коррумпированности и предвзятости судей. Уже понятно: сопротивление очищению судов и дальше будет безумное. От затягивания малейших процедур до попыток сломать реформу через Конституционный суд. Очень важно, чтобы общество сказало свое слово, если и для этого придет время», — отметил глава государства.

Также в 2022 году произойдет укрепление финансового сектора, Национального банка и антикоррупционных институтов, произойдет запуск второго уровня пенсионной системы и подлинного фондового рынка, написал Зеленский.

Продолжится антибюрократическая реформа, прямую пользу от которой ощущают уже более десяти миллионов украинцев, пользующихся приложением "Дія"

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Кроме того, продолжится инфраструктурная реформа и начнет действовать антиолигархический закон. «Этот шаг уже сделан, и обратно его не отыграть, что бы ни старались сделать господа олигархи. Можете объединяться в бизнесе, но никаких заговоров и схем, чтобы "слить" государство, никто вам больше не простит. И покупать политиков, чтобы выбивать себе экономические привилегии, у вас больше не получится», — заключил Зеленский.

Ранее, в новогоднем обращении к гражданам, президент Украины назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе. Другими вопросами, над которыми нужно работать, он указал нежелание украинцев вакцинироваться и низкие зарплаты учителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о компромате на Зеленского у Путина
Обнаженная Загитова показала видео в полотенце
Гигантская очередь туристов на «Роза Хутор» попала на видео и возмутила россиян
Канье Уэста заметили на свидании с новой девушкой
Зеленский обозначил основные направления своей политики в 2022 году
Психолог назвала безопасные для детей сроки развенчания мифа про Деда Мороза
Украинца убили в Польше во время празднования Нового года
Отсутствие критики в адрес Путина привело к политическому скандалу в Ирландии
В Госдуме высказались против пособий для безработных
Итальянский клуб заинтересовался Смоловым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter