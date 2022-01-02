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Названы опасные для поджелудочной железы продукты

Врач Сафонова: фастфуд, полуфабрикаты, выпечка и газированные напитки вызывают панкреатит

Фото: Pixabay

Врач лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова заявила, что за последние десять лет диагноз «панкреатит» ставится в три раза чаще. Специалист объяснила, какие продукты способствуют возникновению этого заболевания, пишут «Известия».

Сафонова подчеркнула, что в зоне риска находятся люди 30–40 лет, а динамика заболеваемости среди подростков превышает средние показатели. Причиной этого является несбалансированное питание, акцент в котором сделан на углеводистую и жирную пищу, а также массовая приверженность фастфудом. Медик назвала продукты, опасные для поджелудочной железы.

«Продукты, содержащие трансжиры, красители и консерванты, блюда с высоким содержанием жиров и быстрых углеводов, полуфабрикаты, выпечка, газированные напитки и сладости рано или поздно способны спровоцировать воспалительное заболевание поджелудочной железы — панкреатит», — предупредила Сафонова.

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Симптомами хронического панкреатита являются тяжесть в животе, тошнота, нарушения стула, вздутие живота, боли в верхних отделах и правом подреберье. Сафонова отметила, что эти признаки наблюдаются и при других заболеваниях. К фактором риска появления панкреатита медик отнесла избыточный вес, дисбаланс питания, курение и злоупотребление алкоголем.

«Поскольку панкреатит по симптоматике можно спутать с другими патологиями органов брюшной полости, заниматься самолечением крайне не рекомендуется. Панкреатит — одно из самых сложно диагностируемых заболеваний пищеварительной системы. Вовремя правильно поставленный диагноз — половина успеха лечения», — заключила эксперт.

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Марина Совина
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