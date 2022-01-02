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В здании парламента в Кейптауне вспыхнул пожар

AFP: пожар вспыхнул в здании парламента ЮАР в Кейптауне, пожарные запросили подкрепление

Фото: @SISONKE_MD

В здании парламента Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Кейптауне вспыхнул пожар. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает AFP в своем Twitter.

Представитель экстренных служб уточнил, что горит сама постройка, а также ее крыша. По словам очевидцев, над загоревшейся территорией поднимается густой дым.

В настоящее время локализовать возгорание не удается. Пожарные запросили подкрепление.

Сведений о пострадавших не поступало, причины случившегося устанавливаются.

1 декабря прошлого года сообщалось, что в здании парламента Ирана произошел пожар. После возгорания депутатов эвакуировали. О пострадавших и причинах пожара данных не поступало.

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Варвара Кошечкина
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