В Белоруссии мужчина умер в новогоднюю ночь после задержания милицией

Житель Речицы Гомельской области Змитер Усхопов умер после задержания сотрудниками белорусской милиции в новогоднюю ночь. Об этом пишет «Наша Нiва».

Известно, что он был задержан на остановке общественного транспорта, когда собирался ехать к матери встречать Новый год после застолья с друзьями. Родственники погибшего считают, что силовики избили 28-летнего мужчину, а затем доставили его в приемную местной больницы уже в состоянии клинической смерти.

Когда близким удалось увидеть Усхопова, одежда на нем была мокрая и разорванная, а на виске — рана. «В милиции нам сказали, что "он умер", а когда пришли забирать его в морг, сказали: "Ой, это тот, кого убили?"» — сообщил отец белоруса.

При этом в официальном комментарии Следственного комитета республики сказано, что на момент задержания юноша находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и к нему была применена сила из-за неповиновения представителям правоохранительных органов. Впоследствии его решено было отвезти на медобследование.

«На входе в лечебное учреждение мужчине стало плохо. Молодого человека срочно доставили в приемную, где провели реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия врачей, его смерть была подтверждена в 1:20», — сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что, по предварительным заключениям специалистов, смерть не является травматической — на теле якобы не обнаружено повреждений внутренних органов или переломов костей. При этом ожидается экспертное исследование на наличие в крови алкоголя, наркотиков и других веществ.

12 ноября 2020 года сообщалось, что житель Минска Роман Бондаренко, избитый и задержанный неизвестными людьми в масках, умер в больнице. Накануне вечером к нему во двор приехали неизвестные люди в гражданской форме и масках и начали снимать бело-красно-белые ленты, которыми была украшена территория.