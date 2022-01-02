Сердючка рассказала о «дорогущем» подарке от Романа Абрамовича

Украинский музыкант Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, рассказал о «дорогущем» подарке от бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает StarНit.

По словам Данилко, однажды Абрамович подарил ему бутылку шампанского. Поскольку цена на него оказалась слишком высокой, артист решил поделиться напитком с каждым участником своего коллектива, состоящего из нескольких десятков человек.

«Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек — ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете — никакой разницы не почувствовали», — вспоминает исполнитель.

Ранее стало известно, что Верка Сердючка, выступит на фестивале Big Art Festival в отеле Raffles The Palm в Дубае в новогоднюю ночь за 12 миллионов рублей. Промоутер заявил, что договаривался с певцом еще за полтора года до даты проведения праздника. Он также подчеркнул, что не знает более подходящего артиста для концерта в честь Нового года.