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Собчак показала фото без фильтров утром 1 января

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото без фильтров с утра 1 января
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Кадр: страница @xenia_sobchak в Instagram

Телеведущая Ксения Собчак показала фото, сделанное без фильтров утром 1 января. Она опубликовала снимок в Instagram-сторис.

Ведущая решила продемонстрировать подписчикам, как она выглядит после новогодней ночи.

На фото Собчак лежит в постели, на лице у нее не смытый макияж. Подписчики начали делать репосты фото в сторис и показывать свой внешний вид с утра 1 января. Одна из пользовательниц совместила два фото Собчак: с макияжем в одежде и в кровати после праздника, этот коллаж ведущая опубликовала у себя на странице.

В конце декабря Собчак поделилась снимком в необычном наряде и удивила фанатов. 40-летняя знаменитость опубликовала селфи, на котором запечатлена в наряде в стиле 1990-х годов. Она сфотографировалась в кожаном пиджаке, винтажном золотом чокере Dolce Gabbana со словом Sex, а также с кольцом бренда Swarovski с крупным кристаллом розового цвета.

Марина Совина
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