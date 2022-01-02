Со 2 января в Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте. Стоимость разовой поездки по билету «Единый» выросла на рубль — с 60 до 61 рубля. Цена билета на две поездки поменялась на два рубля — до 122 рублей.

По данным департамента транспорта Москвы, стоимость разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») скорректировалась на четыре рубля. Также изменилась цена у абонементов на 30 и 90 дней: в среднем чуть более чем на один рубль за одну поездку. С июля 2022 года такие абонементы можно будет активировать в течение десяти дней после покупки.

Осталась прежней стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19 500 рублей) и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

Кроме того, владельцы персонализированной «Тройки» смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Ожидается, что этой функцией воспользуются более пяти тысяч человек в день. Ранее бесплатные пересадки были доступны только на разных маршрутах.

В конце декабря в Москве завершилась проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ), которая считается самым большим метрокольцом в мире. В общей сложности были пройдены 143 километра тоннелей. Проходку вели на глубине около 70 метров, для этого использовали больше 20 тоннелепроходческих щитов.