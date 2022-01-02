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Американский аналитик рассказал о возможном исключении стран Балтии из НАТО

The National Interest: США могут пожертвовать странами Балтии ради соглашения с Россией

Фото: Andy Reddy / Getty Images

Исключение стран Балтии из НАТО является одним из возможных сценариев развития событий после проведения переговоров по гарантиям безопасности в Европе, считает американский аналитик Дэвид Пайн, чья статья опубликована в журнале The National Interest.

В публикации журнала эксперт рассказал об одном из возможных сценариев на фоне требований президента России Владимира Путина о выводе войск альянса с территорий стран — членов НАТО в Восточной Европе, а также о предоставлении гарантий дальнейшего нерасширения Северного блока в сторону Москвы.

Пайн считает, что стремление достичь соглашения с Россией может заставить США пожертвовать членством в НАТО Литвы, Латвии и Эстонии. Несмотря на то что ранее Вашингтон назвал требования Москвы неприемлемыми, Белый дом может пойти и на такой шаг.

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1 января обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что за прошедший год доверие к США после провалов во внешней политике было подорвано и теперь Европе предстоит проявлять себя в кризисных ситуациях. Журналист подчеркнул, что слабость ЕС заключается в неспособности действовать самостоятельно и отметил, что европейцам следует объединиться вокруг Германии и не обращаться за помощью к Соединенным Штатам при первой угрозе.

30 декабря прошлого года состоялся телефонный разговор лидеров России и США. В общей сложности диалог продолжался 50 минут. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны договорились продолжать диалог в отношении гарантий безопасности в Европе. Американский президент серьезно и логично отреагировал на точку зрения российского лидера, а тот в свою очередь несколько раз подчеркнул основные положения, которых придерживается Москва.

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Дмитрий Сотак
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