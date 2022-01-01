В Германии заявили о невозможности полагаться на США

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что за прошедший год доверие к США в мире было подорвано и теперь Европа предстоит проявлять себя в кризисных ситуациях.

По словам журналиста, штурм Капитолия сторонниками проигравшего выборы президента Дональда Трампа заставило мир усомниться в способности Белого дома остановить внутриполитическую поляризацию. Также он напомнил о выводе войск стран НАТО из Афганистана. Автор материала отметил, что это подорвало авторитет Соединенных Штатов на внешнеполитической арене.

«Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», — подчеркнул Франкенберг. Он добавил, что такой запрос поступает и от избирателей-республиканцев, и от демократов.

Франкенберг отметил, что сомнения в надежности США никуда не делись, даже после прихода к власти Джо Байдена. Он назвал уязвимыми тех, чья безопасность зависит от США.

Журналист подчеркнул, что слабость Европы заключается в неспособности действовать самостоятельно. Он отметил, что Европе следует объединиться вокруг ФРГ и не обращаться за помощью к Соединенным Штатам при первой угрозе.

Штурм здания американского Капитолия произошел 6 января во время митинга сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства был избран демократ Джо Байден. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. В результате погибли пять человек, десятки были задержаны.

В августе стало известно, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана и все американские военные покинули республику.