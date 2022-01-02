Военных насильно усадили для массовки во время новогодней речи Зеленского

Военных, которые находились за столом во время 21-минутной новогодней речи президента Украины Владимира Зеленского, усадили туда насильно. Об этом рассказала сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Борисовская в своем Facebook.

Пользователи оказались недовольны участием девушки в новогоднем обращении президента, однако она в ответ написала, что «была и будет против Зе» и просто не могла ослушаться приказа.

«Я действующая военная, и это было распоряжение», — объяснила она свое появление в видеоролике Зеленского.

В свою очередь командир снайперского подразделения Сергей Варакин подтвердил эту информацию в Facebook. «Приказы никто не собирался нарушать, поэтому и попала она на мероприятие, как и многие из тех, кто там был», — написал он.

Ранее сообщалось, что рекордное по длительности новогоднее обращение Владимира Зеленского разозлило граждан страны. Так, журналистка Ольга Палий считает, что президенту нечем похвалиться, у него нет планов, которыми можно поделиться.