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Военных насильно усадили для массовки во время новогодней речи Зеленского

Во время 21-минутной новогодней речи Зеленского военные сидели за столом из-за приказа

Кадр: Офіс Президента України

Военных, которые находились за столом во время 21-минутной новогодней речи президента Украины Владимира Зеленского, усадили туда насильно. Об этом рассказала сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Борисовская в своем Facebook.

Пользователи оказались недовольны участием девушки в новогоднем обращении президента, однако она в ответ написала, что «была и будет против Зе» и просто не могла ослушаться приказа.

«Я действующая военная, и это было распоряжение», — объяснила она свое появление в видеоролике Зеленского.

В свою очередь командир снайперского подразделения Сергей Варакин подтвердил эту информацию в Facebook. «Приказы никто не собирался нарушать, поэтому и попала она на мероприятие, как и многие из тех, кто там был», — написал он.

Ранее сообщалось, что рекордное по длительности новогоднее обращение Владимира Зеленского разозлило граждан страны. Так, журналистка Ольга Палий считает, что президенту нечем похвалиться, у него нет планов, которыми можно поделиться.

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Никита Абрамов
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