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Путин и Эрдоган созвонились

Президенты Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

Созвонившись, политики поздравили друг друга с Новым годом и подвели итоги двустороннего сотрудничества между Москвой и Анкарой. «[Президенты] подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией», — говорится в сообщении на сайте.

Кроме того, во время переговоров Путин и Эрдоган коснулись договора о безопасности, предложения по которому разработала Москва. Теперь российская сторона ожидает, что НАТО и США отреагируют на ее предложения и пойдут на подписание юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность России.

Политики также обсудили ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования.

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Виктория Кондратьева
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