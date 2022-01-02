Путин и Эрдоган созвонились

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

Созвонившись, политики поздравили друг друга с Новым годом и подвели итоги двустороннего сотрудничества между Москвой и Анкарой. «[Президенты] подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией», — говорится в сообщении на сайте.

Кроме того, во время переговоров Путин и Эрдоган коснулись договора о безопасности, предложения по которому разработала Москва. Теперь российская сторона ожидает, что НАТО и США отреагируют на ее предложения и пойдут на подписание юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность России.

Политики также обсудили ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования.