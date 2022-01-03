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Сухопутные войска России получат свыше 400 единиц бронетанковой техники

В Сухопутные войска поступят современные танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации получат в 2022 году свыше 400 единиц бронетанковой техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что речь идет о современных и модернизированных образцах, которые успешно зарекомендовали себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

«В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре 2021 года президент России Владимир Путин учредил новый праздник в Вооруженных силах — День трубопроводных войск. В российских войсках его будут отмечать 14 января.

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Дарья Рыбак
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