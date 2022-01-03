Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии

Автобус с россиянами попал в ДТП в Витебской области Белоруссии, столкнувшись с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Туристический автобус Scania, следовавший в областной центр, столкнулся с легковым автомобилем Renault на 199-м километре трассы М8 «Витебск — Могилев — Гомель» около 14:00. В результате происшествия автобус опрокинулся, а 31-летний водитель Renault погиб. Среди туристов имеются пострадавшие, в настоящий момент им оказывается помощь. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.

В конце декабря сообщалось, что в Ростовской области разбился микроавтобус, ехавший из Москвы в Донецк. Водитель Mercedes Vito не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. «В результате аварии погибли три человека, пострадали шесть человек. Среди погибших — двое дончан, все пострадавшие также были жителями Донецка.