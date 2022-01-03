Warner Music приобрела права на все альбомы Дэвида Боуи

Американская компания Warner Music приобрела права на все студийные альбомы британского музыканта Дэвида Боуи. Об этом сообщает издание Variety.

По информации источников, сумма сделки составила более 250 миллионов долларов. Согласно договору, компании переходят права на песни из 26 студийных альбомов музыканта, выпущенных при его жизни, а также посмертный релиз Toy, премьера которого состоится 7 января. Кроме того, соглашение включает два студийных альбома группы Tin Machine, фронтменом которой был Боуи, а также некоторые другие синглы. Как отмечает издание, сделка передает почти все песни Дэвида Боуи концерну Warner.

О том, что альбом Toy, релиз которого должен был состояться в начале 2000-х годов, выпустят спустя 20 лет после записи, стало известно ранее. В релиз войдут несколько оригинальных треков, а также переработанные версии ранних песен Боуи.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.