Раскрыт аппарат захвата клетками питательных веществ

Международная группа ученых раскрыла, как клетки захватывают питательные вещества из окружающей среды. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Developmental Cell.

Исследователи показали, что мембрана клетки образует сильно изогнутую структуру, которая в конечном итоге замыкается, образуя ловушку. Такой карман захватывает вещества из окружения клетки, после чего превращается в везикулы — крошечные пузырьки, которые транспортируют важные для жизнедеятельности молекулы. Однако этот же аппарат помогает патогенам проникнуть внутрь клетки и инфицировать ее.

Специалистам удалось проследить за процессом возникновения карманов с помощью флуоресцентной визуализации высокого разрешения. Оказалось, что белковые каркасы, попадая в места образования везикул, деформируют мембраны в местах, что противоречит гипотезам, согласно которым белкам для этого следует пройти энергоемкую реорганизацию.

Процесс возникновения и разрушения везикул играет важную роль в очищении крови от холестерина или в передаче нейронных сигналов. В то же время он нарушается при таких заболеваниях, как рак и болезнь Альцгеймера.