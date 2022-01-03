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Названо число пострадавших россиян в результате ДТП с автобусом в Белоруссии

В ДТП с автобусом в Белоруссии госпитализировали 25 россиян, трое — в тяжелом состоянии

Фото: Telegram-канал «МВД Беларуси»

По предварительным данным, в результате ДТП с автобусом в Витебской области в Белоруссии 25 россиян госпитализированы, три человека находятся в тяжелом состоянии. Такое число называет пресс-секретарь дипмиссии России в республике Алексей Маскалев, пишет РИА Новости.

3 января туристический автобус с российскими туристами столкнулся с легковым автомобилем 199-м километре трассы М8 «ВитебскМогилевГомель» около 14:00. В результате происшествия погиб водитель транспортного средства.

Дарья Рыбак
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