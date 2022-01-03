Названо число пострадавших россиян в результате ДТП с автобусом в Белоруссии

По предварительным данным, в результате ДТП с автобусом в Витебской области в Белоруссии 25 россиян госпитализированы, три человека находятся в тяжелом состоянии. Такое число называет пресс-секретарь дипмиссии России в республике Алексей Маскалев, пишет РИА Новости.

3 января туристический автобус с российскими туристами столкнулся с легковым автомобилем 199-м километре трассы М8 «Витебск — Могилев — Гомель» около 14:00. В результате происшествия погиб водитель транспортного средства.