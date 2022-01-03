Ученые предположили отсутствие на Энцеладе подледного океана

Астрономы Дартмутского колледжа в США предположили, что на Энцеладе, спутнике Сатурна, на самом деле отсутствует подледный океан. Вместо него источником шлейфа водяного пара являются карманы с талой водой в ледяной оболочке. Об этом сообщает издание Science News.

Исследователи полагают, что карманы с талой водой могут концентрировать соли и другие соединения, а затем выпускать свое содержимое в космос в виде «гейзера». В этом случае анализ проб воды, собранных с помощью межпланетной станции, не позволит ученым точно определить ее источник. Однако ученые подчеркивают, что это лишь возможность, и они не опровергают наличие подледного океана и потенциальное существование в нем живых организмов.

Ранее сообщалось, что космический аппарат Cassini, который пролетал сквозь гигантский водяной шлейф, извергающийся с поверхности спутника, обнаружил относительно высокую концентрацию определенных молекул, соответствующих гидротермальной активности на дне океанов Земли, в частности, дигидрогена, метана и углекислого газа. Показано, что наблюдаемая картина согласуется либо с деятельностью живых организмов, либо с химическими процессами, которые не происходят на Земле.

