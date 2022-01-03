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Объяснена редкая неуязвимость к ВИЧ-инфекции

Ученые США определили механизмы борьбы с ВИЧ у элитных контроллеров

Фото: Seth Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman / National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health

Ученые Национальных институтов здоровья (США) определили механизмы, которые помогают некоторым людям контролировать ВИЧ-инфекцию без помощи антиретровирусных препаратов. О результатах, объясняющих редкую уязвимость к вирусу, рассказывается в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

В исследовании приняли участие 58 элитных контроллеров — людей, чья иммунная система самостоятельно сдерживает размножение вируса. Их сравнили с 42 пациентами с ВИЧ, которые получают антиретровирусную терапию. Оказалось, что одна из особенностей контроллеров заключается в мощном иммунном ответе. Кроме того, вирусные генетические последовательности (провирусы), встроенные в геном людей, были изолированы в отдаленных областях хромосом, где они с меньшей вероятностью участвуют в репликации.

Также выяснилось, что провирусы у контроллеров имели меньше мутаций, чем у людей, нуждающихся в антиретровирусной терапии. Мутации часто развиваются, чтобы помочь вирусу избежать распознавания Т-клетками. Результаты предполагают, что в конечном итоге может быть разработано эффективное лечение ВИЧ для пациентов, которые не могут избавиться от реплицирующегося вируса самостоятельно.

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Александр Еникеев
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