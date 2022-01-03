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Биолог констатировала невозможность появления коллективного иммунитета

Биолог Баранова: омикрон и дельта делают невозможным формирование коллективного иммунитета

Фото: Daniel Karmann / dpa / Globallookpress.com

Существование двух сильно различающихся штаммов коронавируса — омикрона и дельты — делает невозможным появление коллективного иммунитета. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру», ссылаясь на доводы эволюционного биолога Алексея Кондрашева.

Когда у нас появляются два настолько различающихся штамма вируса, как омикрон и дельта, то здесь уже не идет речи о вытеснении варианта штамма другим. Вместо этого мы видим симпатрическую эволюцию, когда два подвида учатся сосуществовать в одном хозяине — территория вроде бы одна, но привычки разные. И эти критерии их разделяют

Анча Барановабиолог

Она объяснила, что иммунитет против дельты слабо защищает от омикрона, как и омикрон-иммунитет — против дельты. Это говорит о том, что «формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке денге», констатировала Баранова. Это чревато образованием волн в противофазе — доминирующим штаммом будет становиться то омикрон, то дельта.

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«Допустим, они будут происходить с частотой раз в год, чтобы иммунитет успел ослабнуть немного. И мы вполне можем прийти к ситуации, что понадобятся две прививки — одна против омикрона, другая — против дельты», — предположила Баранова, подчеркнув, что эффективность существующих вакцин сильно снижена. При этом она отметила, что заразившиеся дельтой все равно способны противостоять омикрону, но слабо.

Ранее аналитик больших данных Александр Драган рассказал о вероятности того, что омикрон-штамм коронавируса сможет сосуществовать с дельта-штаммом. Это, в свою очередь, может привести к превращению пандемии коронавируса в две параллельные эпидемии. В качестве примера Драган привел Великобританию и Данию, где пандемия превратилась в так называемую твиндемию — сосуществование двух штаммов на одной территории.

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Ольга Галковская
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