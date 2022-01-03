Израиль разрешит въезд в страну вакцинированным туристам

Власти Израиля с 9 января откроют границы для вакцинированных или переболевших коронавирусом иностранных туристов, однако для привитых «Спутником V» путешественников въезд в страну по-прежнему закрыт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения государства.

«Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта пришли к выводу, что с воскресенья 9 января вакцинированные и переболевшие COVID-19 иностранцы из "оранжевых" стран (с умеренным уровнем заболеваемости — прим. «Ленты.ру») смогут получить разрешение на въезд», — говорится в сообщении ведомства.

Иностранным туристам из «красных» стран (с высоким уровнем заболеваемости — прим. «Ленты.ру») по-прежнему запрещен въезд в страну. В настоящий момент в этом списке порядка 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария. Несмотря на то, что Россия в этот список не входит, Израиль не пускает путешественников, привитых отечественной вакциной «Спутник V».

Отмечается, что туристам будет необходимо выполнить ряд условий: до прибытия в страну сдать ПЦР-тест и заполнить специальную онлайн-форму на правительственном сайте, после — сделать повторный анализ на коронавирус и соблюдать трехдневный карантин до его получения.

Ранее в декабре 2021 года власти Израиля снова отложили открытие границ для иностранных туристов, в том числе и для россиян. Сообщалось, что меры были приняты в целях предотвращения проникновения в страну омикрон-штамма.