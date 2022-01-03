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Астрономы обнаружили «Черную вдову» с помощью плазменного линзирования

Ученые Китая обнаружили пульсар PSR J1720-0533, который является «Черной вдовой»

Фото: NASA Goddard Space Flight Center

Астрономы Синьцзянской астрономической обсерватории (Китай) обнаружили радиопульсар PSR J1720-0533, относящийся к «Черным вдовам», благодаря линзированию плазмы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Наблюдения проводились с помощью радиотелескопа FAST. Оказалось, что вокруг радиопульсара вращается коричневый карлик, окруженный плазмой — облаком ионизированного газа, который действует как гравитационная линза, усиливающая радиоизлучение. Пульсар является «Черной вдовой», поскольку постепенно «съедает» коричневый карлик, полное уничтожение которого займет 10 в 10-й степени лет. Этот прогноз основан на расчете скорости потери массы, равной 10 в минус 12-й степени массы Солнца в год.

Исследователи обнаружили, что излучение PSR J1720-0533 во время наступления затмения коричневым карликом демонстрирует квазипериодические модуляции, которые могут быть вызваны линзированием плазмы. Кроме того, астрономы обнаружили, что коричневый карлик обладает достаточно сильным магнитным полем.

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Александр Еникеев
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