Астрономы обнаружили «Черную вдову» с помощью плазменного линзирования

Астрономы Синьцзянской астрономической обсерватории (Китай) обнаружили радиопульсар PSR J1720-0533, относящийся к «Черным вдовам», благодаря линзированию плазмы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Наблюдения проводились с помощью радиотелескопа FAST. Оказалось, что вокруг радиопульсара вращается коричневый карлик, окруженный плазмой — облаком ионизированного газа, который действует как гравитационная линза, усиливающая радиоизлучение. Пульсар является «Черной вдовой», поскольку постепенно «съедает» коричневый карлик, полное уничтожение которого займет 10 в 10-й степени лет. Этот прогноз основан на расчете скорости потери массы, равной 10 в минус 12-й степени массы Солнца в год.

Исследователи обнаружили, что излучение PSR J1720-0533 во время наступления затмения коричневым карликом демонстрирует квазипериодические модуляции, которые могут быть вызваны линзированием плазмы. Кроме того, астрономы обнаружили, что коричневый карлик обладает достаточно сильным магнитным полем.