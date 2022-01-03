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В «цементе» вшей обнаружили хорошо сохранившуюся ДНК человека

Ученые Университета Рединга выделили ДНК из древних мумий Южной Америки

Фото: Universidad Nacional de San Juan

Ученые Университета Рединга в Англии обнаружили, что древняя человеческая ДНК содержится в веществе, которое используется головными вшами для приклеивания яиц к волосам. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Molecular Biology And Evolution.

Исследователи выделили генетический материал из «цемента» самок вшей на волосах мумифицированных останков возрастом несколько тысяч лет. Полученная ДНК отличалась более хорошей сохранностью, чем генетический материал, полученный другими методами. Анализ позволил выявить особенности миграции людей в доколумбовой Южной Америки.

Мумии принадлежали людям, которые 1500–2000 лет назад достигли Анд в провинции Сан-Хуан в Центральной Западной Аргентине. Команда также изучила древние гниды на человеческих волосах, которые использовались в текстиле из Чили, и гниды с мумифицированной головы, происходящей от древнего народа дживаро из Амазонского Эквадора.

Оказалось, что образцы «цемента» содержат ту же концентрацию ДНК, что и зубы; в два раза большую концентрацию, чем костные останки, и в четыре раза больше, чем кровь, сохранившаяся внутри вшей.

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Александр Еникеев
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