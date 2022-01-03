В Дагестане застрелили подозреваемого в хищении 576 миллионов рублей из бюджета

В Дагестане убили одного из основателей строительной компании «Гранит» Мурада Ризаева. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что злоумышленник три раза выстрелил в бизнесмена, когда тот выходил из дома. От полученных ранений Ризаев скончался на месте. По данным ТАСС, правоохранительные органы уже ведут поиски преступника. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Мурада Ризаева подозревали в хищении 576 миллионов рублей из бюджета Дагестана. Суд приговорил бизнесмена к 4,5 года заключения, а также потребовал взыскать с него 575 миллионов рублей. Вскоре стало известно о том, что кассационный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.