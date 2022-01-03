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В США закрыли несколько пляжей из-за крупнейшего в истории разлива нечистот

В округе Лос-Анджелеса закрыли пляжи из-за масштабного разлива сточных вод

Фото: David Swanson / Reuters

Власти округа в Лос-Анджелесе, США, были вынуждены закрыть несколько пляжей региона из-за масштабного разлива нечистот. Об этом пишет The Hill.

По сообщению властей города Лонг-Бич, в четверг, 30 декабря 2021 года, из строя вышла канализационная магистраль, в результате чего в канал Домингес, который впадает в гавань Лос-Анджелеса, попало до семи миллионов галлонов (26,5 тысячи кубометров) неочищенных сточных вод.

После разлива нечистот, который признали крупнейшим в истории региона, 1 и 2 января 2022 года были закрыты семь пляжей в городе Лонг-Бич, еще один — в округе Ориндж.

Отмечается, что канализационные воды попали даже на улицы городов. Местные жители пожаловались в соцсетях на вонь в некоторых районах и потребовали тщательного расследования инцидента.

В июле прошлого года рассказывалось, что износ очистных сооружений и проблемы с канализацией представляют опасность для развития курортной среды в Крыму. Полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов сообщил, что для совершенствования туристической среды на полуострове требуется срочно привести в порядок очистные сооружения.

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Дарья Рыбак
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