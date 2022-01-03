Раскрыто влияние «Северного потока-2» на стоимость газа

Опрошенные РИА Новости эксперты раскрыли влияние российского газопровода «Северного потока-2» на стоимость газа. По мнению специалистов, запуск проекта вместе с увеличением поставок топлива из России снизили бы цены.

Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит спрогнозировал, что если бы проект разрешили в ближайшее время, то это привело бы к «немедленному снижению» цен на газ.

«Баланс спроса и предложения не претерпит существенных изменений, и Европа будет по-прежнему испытывать дефицит газа. Однако риск прекращения поставок в Европу мог бы снизиться», — подчеркнул он.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач добавил, что запуск «Северного потока-2» способен улучшить ситуацию на рынке газа, но только в сочетании с новыми контрактами на поставку. Однако сложно раскрыть точную стоимость топлива в такой ситуации, поскольку она складывается из множества факторов. Это мнение поддержал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Важен не столько факт ввода в эксплуатацию газопровода, столько то, насколько "Газпром" будет готов после этого увеличить поставки, то есть возобновить спотовые продажи через электронную платформу и довести уровень заполненности собственных хранилищ в Европе до комфортного», — заявил Маринченко.

Эксперт добавил, что при выполнении этих условий стоимость газа может нормализоваться и упасть ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

Ранее аналитики допустили стабилизацию цен на газ в Европе в 2022 году. Они также связали это событие с запуском российского газопровода.