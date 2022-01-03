Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Раскрыто влияние «Северного потока-2» на стоимость газа

Аналитики спрогнозировали снижение цен на газ в Европе после запуска «Северного потока-2»

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Опрошенные РИА Новости эксперты раскрыли влияние российского газопровода «Северного потока-2» на стоимость газа. По мнению специалистов, запуск проекта вместе с увеличением поставок топлива из России снизили бы цены.

Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит спрогнозировал, что если бы проект разрешили в ближайшее время, то это привело бы к «немедленному снижению» цен на газ.

«Баланс спроса и предложения не претерпит существенных изменений, и Европа будет по-прежнему испытывать дефицит газа. Однако риск прекращения поставок в Европу мог бы снизиться», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Министерство дружбы. Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
Министерство дружбы.Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
1 декабря
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач добавил, что запуск «Северного потока-2» способен улучшить ситуацию на рынке газа, но только в сочетании с новыми контрактами на поставку. Однако сложно раскрыть точную стоимость топлива в такой ситуации, поскольку она складывается из множества факторов. Это мнение поддержал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Важен не столько факт ввода в эксплуатацию газопровода, столько то, насколько "Газпром" будет готов после этого увеличить поставки, то есть возобновить спотовые продажи через электронную платформу и довести уровень заполненности собственных хранилищ в Европе до комфортного», — заявил Маринченко.

Эксперт добавил, что при выполнении этих условий стоимость газа может нормализоваться и упасть ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

Ранее аналитики допустили стабилизацию цен на газ в Европе в 2022 году. Они также связали это событие с запуском российского газопровода.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Раскрыто влияние «Северного потока-2» на стоимость газа
В еще одной стране зарегистрировали первые случаи смерти от омикрон-штамма
В российском городе девять детей отравились хлором
Танцующие лезгинку в центре Москвы в Новый год разозлили пользователей сети
Спасатели предупредили об опасности алкоголя и низкокалорийных диет в мороз
Транзит российского газа через Украину в Словакию снова упал
Хоккеисты в Новокузнецке устроили массовую драку на льду
В Кабуле неизвестные попытались взорвать полицейский автомобиль талибов
В Госдуме призвали убрать «кладбище» с Красной площади
Водителям назвали сроки появления экспресс-тестов на алкоголь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter