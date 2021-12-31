Аналитики спрогнозировали стоимость газа в 2022 году

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что стоимость газа в Европе в новом году может стабилизироваться. Это связано с запуском российского газопровода «Северный поток-2».

Аналитики спрогнозировали стабилизацию цен на газ с запуском «Северного потока-2». Они допустили, что коммерческая эксплуатация газопровода начнется до выдачи сертификата, если Евросоюз испытывает физическую нехватку в топливе. Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева заявила, что на поведение игроков на рынке влияют данные о полной готовности к работе «Северного потока-2». По ее мнению, с запуском газопровода цена топлива может рухнуть до 500 долларов за тысячу кубометров.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач предсказал, что чем раньше газопровод запустят, тем быстрее цены на газ вернутся к нормальному уровню в 2022 году. Он отметил, что в последние два года амплитуда цен была очень большой. Эксперт допустил, что эта тенденция сохранится и в следующем году.

«Сильные морозы или форс-мажорные обстоятельства приведут к возникновение реального дефицита и, как следствие, взлету котировок. Потом будет мощная коррекция, которая тоже может исчисляться десятками, если не сотнями, процентов. Но в целом цены будут выше средних уровней до пандемии», — заявил Гривач.

Ранее сообщалось, что в Европе подешевел газ. Впервые с 6 декабря стоимость топлива опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. В целом в течение 30 декабря газ подешевел на десять процентов.