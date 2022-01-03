Россиянам назвали три способа спасти детей от отупения в новогодние каникулы

Новогодние каникулы не могут спровоцировать склонность к лени у детей сами по себе, однако во избежание деградации специалисты рекомендуют больше гулять, ходить в музеи и читать книги. Три популярных способа спасти детей от отупения и лени в новогодние каникулы назвал в разговоре с «Лентой.ру» заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

В первую очередь он посоветовал устраивать россиянам прогулки с детьми, на которых следует беседовать и на учебные темы, аккуратно встраивая их в разговор.

«Также это пора для посещения музеев, различных картинных галерей. Конечно же это посещение родственников, никаких переговоров по скайпу, важно, чтобы это было реальное посещение с обменом симпатиями», — заявил педагог, комментируя второй способ.

В-третьих, по мнению Снегурова, в новогодние каникулы нужно устраивать семейные чтения книг. Но тут особенно важно, чтобы книга была печатная, а не цифровая.

«Если соблюдать эти лайфхаки, то дни будут проходить продуктивно. Можно назвать эти каникулы возвращением к семейному общению», — заключил Снегуров. Также он посоветовал школьникам заняться подведением итогов прошедшего года. Личные ощущения, различные наблюдения, которые стоит записать в блокнот или тетрадь во время каникул.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о формате обучения школьников после новогодних праздников. По его словам, дети пойдут учиться очно, а дистанционный формат введут только в исключительных случаях в зависимости от эпидемиологической ситуации.