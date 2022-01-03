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Умер композитор «Улицы Сезам»

Композитор детской передачи «Улица Сезам» Стивен Лоуренс умер в возрасте 82 лет

Фото: Wikipedia

Композитор детской передачи «Улица Сезам» Стивен Лоуренс скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Billboard.

Лоуренс умер 30 декабря 2021 года в медицинском центре в Белвилле, штат Нью-Джерси, США. Причина смерти не раскрывается.

Более 30 лет Лоуренс сочинял музыку для детского телесериала «Улица Сезам» — он также работал музыкальным руководителем, аранжировщиком и дирижером. Для известной программы он написал более 300 песен и партитуру.

За выдающиеся достижения в музыкальном направлении и композиции за работу в шоу Лоуренс удостоился трех наград Daytime Emmy. Кроме того, автор писал музыку для таких фильмов как «Бей в барабан медленно» (1973), «Одна летняя любовь» (1976), «Алиса, милая Алиса» (1976), «Рано или поздно» (1979), и мюзиклам «Красная шапочка» и «Сказка о Питере».

В декабре стало известно о смерти советского и российского режиссера театра и кино Владимира Гориккера. Он скончался в возрасте 96 лет.

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Дарья Рыбак
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