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Российскую журналистку избил таксист

В Новосибирске таксист избил женщину за отказ заплатить за поездку до отправления

Кадр: Алена Истомина / NGS.ru

В Новосибирске таксист избил женщину за отказ заплатить за поездку перед ее началом. Об этом сообщает Ngs.ru.

Женщина, работающая журналистом, рассказала, что днем 2 января после поездки на местную ГЭС по рабочему заданию собиралась поехать обратно. Она вызвала машину через сервис «Яндекс.Такси».

Приехавший водитель вначале не позволил ей сесть на переднее сидение под предлогом боязни коронавируса, а затем попросил заплатить за поездку наличными перед отправлением. Россиянка отказалась и вышла из автомобиля. После этого, по словам журналистки, водитель вышел из машины, начал оскорблять ее, а затем повалил на землю и избил. Она отметила, что не помнит, как именно он ее бил, но по словам, очевидцев, удары были нанесены ногой по животу и голове.

Женщина встала и начала снимать машину и водителя на видео, после чего, по ее словам, тот отъехал назад и сбил ее.

Пострадавшая обратилась в полицию, там изданию подтвердили поступившую информацию, добавив, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В «Яндекс.Такси» ей сообщили, что после ее обращения к ним они перестали сотрудничать с этим водителем и пообещали при необходимости содействовать полиции.

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Антон Похиляк
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