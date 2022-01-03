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Названы способы экологичного избавления от новогодних елок

Срубленную новогоднюю елку можно «подарить» животным в зоопарке или использовать в саду

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

При покупке на Новый год живой ели в контейнере и наличии теплого климата сразу после праздника необходимо ее пересадить, пишет Ogorod.ru со ссылкой на экспертов.

В ином случае садоводы советуют утеплить корни дерева в контейнере и вынести его на балкон или веранду. В помещении елка без ущерба для себя может простоять только два-три дня.

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В случае приобретения срубленного дерева его можно «подарить» животным: накормить их хвоей в зоопарке. Ветки любят зубры, лоси и олени, не откажутся от источника витамина С и другие животные. Перед походом в зоопарк нужно тщательно очистить дерево от всех украшений.

Кроме того, хвойные иголки отлично подойдут для мульчирования (процесс, когда на поверхности почвы размещают специальный питательный состав — прим. «Ленты.ру»). «Если весной вы замульчируете собранным игольником грядки с клубникой, то убережете ягоду от слизней, будете меньше времени тратить на прополку и полив», — назвал эксперт способ экологичного избавления от дерева.

Хвою можно использовать в саду для получения удобрения. Так как иголки перегнивают медленно, их надо пропустить через садовый измельчитель и добавить в компост. Натуральное удобрение можно будет использовать через полтора-два года. Для ускорения процесса используют ЭМ-препараты.

Если человек ходит в баню, эксперты советуют ему связать несколько веников из оставшихся веток. «После бани с еловым веником вы забудете про похмелье, почувствуете прилив бодрости и сил», — добавили они. В течение 30 минут можно приготовить отвар для ванны в пропорции один килограмм хвои на семь литров воды. Время принятия ванны не должно превышать 15 минут.

Ранее сообщалось, что в казахстанском городе Тараз в праздничную ночь сгорела новогодняя елка.

Алия Шарафутдинова
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