Украинский журналист Цимбалюк прокомментировал свой отъезд из России

Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк прокомментировал свой отъезд из России. Об этом он рассказал в интервью изданию «Громадское».

По словам журналиста, он уехал из России, потому что есть угроза для его личной безопасности. Цимбалюк объяснил это тем, что в декабре его вызвали в «прокуратуру Москвы». При этом он добавил, что о вызове якобы узнал из сообщений СМИ, а в день вызова адвокату украинского журналиста в прокуратуре «сказали, что отозвали повестку». Цимбалюк также отметил, что его намереваются привлечь к ответственности за разжигание национальной розни. Тем не менее, он признал, что вообще непонятно, есть ли само дело против него.

Ранее сообщалось, что журналист украинского УНИАН покинул Россию. Позднее адвокат Николай Полозов рассказал, что вызов был отозван, но отказался раскрыть местонахождение журналиста, аргументировав это тем, что вызов может быть не единственным. Полозов отметил, что ни его самого, ни Цимбалюка об отзыве приглашения в прокуратуру на допрос не уведомляли. В ведомстве юриста попросили оставить контактные данные для связи.

