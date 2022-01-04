Талибы вылили в реку три тысячи литров алкоголя

Представители исламистского движения «Талибан», запрещенного в России, вылили три тысячи литров алкоголя в реку в Кабуле, сообщает издание The Guardian со ссылкой на Главное управление разведки страны GDI.

Сообщается, что это произошло при аресте трех человек, продающих алкоголь. На кадрах, которые опубликовала разведка, трое мужчин в наручниках стоят в окружении вооруженных автоматами талибов. Позже они выливают жидкость из синих бочек в воду. «Мусульмане должны воздерживаться от производства и продажи алкоголя», — заявил один из них.

Продажу и употребление алкоголя в Афганистане запретили еще до прихода к власти талибов, а сейчас исламистское движение противостоит распространению спиртных напитков еще более жестко, отметило The Guardian.

Ранее сообщалось, что талибы обязали магазины обезглавить манекены. Они посчитали, что фигуры с головами могут быть приравнены к запрещенным в исламе идолам, поэтому закупили обезглавленные манекены и обязали владельцев магазинов, расположенных в провинции Герат, последовать примеру и оставить только манекены без головы. Не выполнившим это условие бизнесменам пригрозили наказанием.