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Талибы обязали магазины обезглавить манекены

Движение «Талибан» в Афганистане закупило обезглавленные манекены

Фото: Saifurahman Safi / Globallookpress.com

Движение «Талибан», запрещенное в России, приобрело партию обезглавленных манекенов из религиозных соображений, пишет Sunday Times.

Захватившие в августе власть в Афганистане талибы посчитали, что фигуры с головами могут быть приравнены к запрещенным в исламе идолам, поэтому закупили обезглавленные манекены. Учрежденное «Талибаном» министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока обязало владельцев магазинов, расположенных в провинции Герат на западе страны, последовать примеру и оставить только манекены без головы. Не выполнившим это условие бизнесменам пригрозили наказанием.

Ранее движение заявило, что не будет заставлять афганских мужчин отращивать бороды, несмотря на рекомендацию не брить их.

В декабре официальные лица «Талибана» распорядились закрыть все бани, сауны и бассейны в афганском городе Мазари-Шариф под предлогом борьбы с «пропагандой проституции».

Алия Шарафутдинова
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