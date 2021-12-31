Талибы отказались от идеи заставлять мужчин отращивать бороды

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) заявило, что не будет заставлять афганских мужчин отращивать бороды, несмотря на рекомендацию не брить их. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

В сообщении говорится, что талибы не имеют права заставлять кого-либо отращивать бороду или даже преследовать за ее отсутствие. Поэтому иметь длинную бороду является всего лишь рекомендацией, от которой можно отказаться.

Ранее в декабре официальные лица «Талибана» распорядились закрыть все бани, сауны и бассейны в афганском городе Мазари-Шариф под предлогом борьбы с «пропагандой проституции». Отмечалось, что работать разрешили только мужским баням с отдельными комнатами, женские бани закрылись в городе полностью.