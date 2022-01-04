Названы плюсы и минусы Единого экономического пространства

У созданного 10 лет назад Единого экономического пространства (ЕЭП) есть как плюсы, так и минусы. Их в разговоре с «Лентой.ру» перечислил финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака.

Финансовый аналитик отметил, что наличие Единого экономического пространства дает ряд привилегий странам-участницам. «Союз в любом случае позволяет снизить издержки между странами, позволяет согласовывать законодательство, иметь общий рынок», — поделился Кульбака.

Он обратил внимание, что для дальнейшего развития ЕЭП стоит в большей степени учитывать экономические интересы стран-участниц. «Проблемы внутри государств негативно влияют на их взаимодействие. ЕЭП отбирает значительно больше, чем дает возможностей. Потому что те ограничения на ведение бизнеса внутри, скажем, Белоруссии, влияют намного существеннее чем возможности торговли», — считает финансовый аналитик.

Среди минусов ЕЭП Кульбака выделил и саму причину создания этого союза. «Это пространство было создано в политических целях, но не в экономических. Это очень сильно чувствуется. В большинстве случаев политические объединения не могут дать хорошего экономического эффекта. Последний в этом случае не просчитывался и не анализировался», — отметил специалист.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) объединяет пять государств с общим населением 184 миллиона человек и совокупным ВВП по итогам 2019 года почти в два триллиона долларов. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия к настоящему времени представляют главный интеграционный проект на постсоветском пространстве.

Началу интеграции предшествовал Договор о Таможенном союзе (ТС) и Едином экономическом пространстве (ЕЭП), который Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия утвердили 26 февраля 1999 года.

Главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 10 октября 2000 года. Документ вступил в силу 30 мая 2001 года. Цель объединения — максимально возможная интеграция экономик независимых государств.

В 2007 году было объявлено о намерении создать на базе ЕврАзЭС Таможенный союз (ТС). В него с 2010 года вошли Россия, Белоруссия и Казахстан — как страны, наиболее продвинувшиеся в деле интеграции и готовые к новому уровню. С середины 2010 года в силу вступил единый Таможенный кодекс трех стран, и исчезли пункты таможенного контроля на границах между ними. В ноябре 2011 года эти три страны приняли Декларацию о евразийской экономической интеграции, подразумевающую введение Единого экономического пространства (ЕАП). Речь шла о создании общего рынка — свободном движении товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. С 2012 года межправительственные соглашения вступили в силу.