В Германии назвали Россию важнейшим поставщиком газа для Европы

Значение России в качестве поставщика газа для Европы будет возрастать из-за снижения добычи в Европейском союзе (ЕС). Об этом генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил в интервью Rheinische Post.

Он прокомментировал текущий дефицит газа и рост цен на него в Европе и назвал в качестве причины такой тенденции восстановление мировой экономики после вызванных пандемией COVID-19 кризисов.

При этом Маубах не стал отвечать на вопрос о том, использует ли Россия сложившуюся на рынке энергоносителей ситуацию для давления с целью скорейшего запуска газопровода «Северный поток-2». Гендиректор Uniper также подчеркнул, что российская сторона является важнейшим поставщиком газа в Европу, и добавил, что ее роль в данном вопросе будет возрастать ввиду снижения местного производства этого топлива.

Ранее Маубах заявлял, что сертификация «Северного потока-2» может завершиться к середине 2022 года. По его словам, запуск трубопровода позволит облегчить ситуацию на европейском газовом рынке.