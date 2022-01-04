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В Германии назвали Россию важнейшим поставщиком газа для Европы

Гендиректор Uniper: роль России в качестве поставщика газа для Европы будет возрастать

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Значение России в качестве поставщика газа для Европы будет возрастать из-за снижения добычи в Европейском союзе (ЕС). Об этом генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил в интервью Rheinische Post.

Он прокомментировал текущий дефицит газа и рост цен на него в Европе и назвал в качестве причины такой тенденции восстановление мировой экономики после вызванных пандемией COVID-19 кризисов.

При этом Маубах не стал отвечать на вопрос о том, использует ли Россия сложившуюся на рынке энергоносителей ситуацию для давления с целью скорейшего запуска газопровода «Северный поток-2». Гендиректор Uniper также подчеркнул, что российская сторона является важнейшим поставщиком газа в Европу, и добавил, что ее роль в данном вопросе будет возрастать ввиду снижения местного производства этого топлива.

Ранее Маубах заявлял, что сертификация «Северного потока-2» может завершиться к середине 2022 года. По его словам, запуск трубопровода позволит облегчить ситуацию на европейском газовом рынке.

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Варвара Кошечкина
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