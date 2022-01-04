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Ученые рассказали о негативном влиянии избытка свободного времени на психику

Психолог Кэсси Холмс: для счастья человеку нужно от двух до пяти часов свободного времени

Фото: Unsplash

Избыток свободного времени может сделать человека несчастным. Об этом пишет Dagens Nyheter со ссылкой на исследование американских ученых.

В основу исследования легли результаты опросов и экспериментов. Как выяснила команда психолога Кэсси Могилнер Холмс (Cassie Mogilner Holmes), для того, чтобы быть счастливым, необходимо от двух до пяти часов абсолютно свободного времени в день. При этом под таким временем ученые имели в виду просмотр телевизора, путешествия, секс, посещение спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, а также занятия спортом.

В случае, если свободного времени больше, то психологическое самочувствие человека начинает ухудшаться. В то же время специалисты подчеркнули, что такое происходит не всегда. По их словам, если свободное время тратить на продуктивные занятия или социальные контакты, то оно может пойти на пользу психологическому здоровью.

В свою очередь, постоянное ощущение нехватки времени очень плохо сказывается на эмоциональном состоянии человека, отметила Кэсси Могилнер Холмс.

Ранее россияне рассказали, что для счастья их необходимо зарабатывать в среднем 178 тысяч рублей в месяц. В общей сложности с начала года сумма выросла на 12 тысяч рублей.

Ксения Назарова
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