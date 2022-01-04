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Порошенко опубликовал мем с Зеленским со спущенными штанами

Порошенко опубликовал мем, на котором он держит нож, а Зеленский стоит с поднятыми руками

Фото: страница Петра Порошенко в Facebook

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал мем с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Фотография представляет собой коллаж двух снимков. На одном из них запечатлен Порошенко с ножом в руках, а на другом фото, сделанном во время концерта студии «Квартал 95» изображен Зеленский, которой стоит с поднятыми руками и со спущенными штанами.

Экс-президент Украины также разместил на своей странице мем с призывом «давить» нынешнего главу государства. «Друзья, спасибо за безумную порцию юмора в прошлом году. Ваши мемы — это что-то незабываемое. Посмеялся от души», — отметил он в публикации с подборкой мемов за 2021 год.

Марина Совина
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