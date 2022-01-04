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На Украине посетитель бара устроил скандал из-за украинского языка

В Мариуполе мужчина вступил в перепалку с сотрудниками бара из-за украинского языка

В Мариуполе посетитель одного из баров устроил скандал из-за украинского языка сотрудников заведения. Об этом сообщает УНИАН.

На видео с места конфликта попала лишь небольшая часть перепалки, в которую мужчина вступил с сотрудниками бара. По словам очевидцев, причиной случившегося стало возмущение посетителя по поводу того, что персонал заведения изъясняется на украинском языке.

Отмечается, что языковые претензии дебошира переросли в нецензурную брань и угрозы, после чего одной из посетительниц удалось вывести его на улицу. Впоследствии для разбирательства на место происшествия прибыла полиция.

В сентябре в Харькове владелец кафе отказался говорить на украинском языке и вызвал скандал. Бизнесмен заявил, что не желает обслуживать посетителей на «мове» ввиду личного неудобства, и посетовал на «долбаный колхоз».

Георгий Нестеров
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