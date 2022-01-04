Россиянам напомнили о влияющих на тяжесть похмелья факторах

Специалисты напомнили россиянам о факторах, влияющих на тяжесть похмелья, в разговоре с газетой «Известия». По их словам, устойчивость человека зависит в том числе и от наследственности.

После попадания алкоголя в кровь в организме начинают вырабатываться два фермента — алкоголь-дегидрогеназа (АДГ) и ацетальдегид-дегидрогеназа (АЦДГ). Для каждого из них описаны четыре вариации генов, которые могут быть активными или пассивными.

Как объяснил специалист Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Максим Филипенко, люди с более активной АДГ быстро конвертируют спирт в ацетальдегид. Это уменьшает опьянение и эйфорию, но увеличивает токсичное действие вещества, что защищает от бесконтрольного употребления алкоголя. В случае обратного сценария вероятность спиться у человека значительно больше.

Помимо этого, предрасположенность к развитию алкогольной зависимости может передаться по наследству. Подчеркивается, что речь идет не о самом алкоголизме. Нарколог Алексей Казанцев также предупредил, что ухудшить состояние могут вещества, отвечающие за вкус и аромат алкогольных напитков (конгенеры). «Считается, что более темные напитки переносятся сложнее за счет содержащихся в них отдушек», — добавил он.

Ранее специалисты назвали четыре идеальных продукта для завтрака с похмелья: яйца, авокадо, овес и бананы. Они также посоветовали в перерывах между употреблением спиртных напитков делать паузы и пить большое количество воды.