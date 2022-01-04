В США одобрили COVID-ревакцинацию детей от пяти лет

В США одобрили бустерную COVID-ревакцинацию подростков от 12 лет и детей от пяти лет, страдающих от иммунных заболеваний, пишет РБК со ссылкой на информацию американского Управления по надзору за качеством продовольствия и лекарственных средств (U.S. Food and Drug Administration, FDA) при Минздраве страны.

Сообщается, что для ревакцинации будут использовать препараты производства Pfizer или BioNTech. «FDA дополнило правила по экстренному использованию вакцины, расширив список за счет лиц в возрасте от 12 до 15 лет. Также как минимум до пяти месяцев сокращается период между завершением полной вакцинации и ревакцинацией. Позволено ввести третью дозу вакцины детям с проблемами иммунной системы в возрасте от пяти до 11 лет», — сказали в ведомстве.

В Управлении отметили, что решение было принято после того, как эксперты изучили данные Израиля об использовании Pfizer — в стране повторную прививку сделали 6,3 тысячи человек в возрасте от 12 до 15 лет. «Это позволило иначе оценить преимущества и риски ревакцинации подростков в условиях нынешней вспышки COVID-19», — заявили там.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала воздержаться от поголовной вакцинации от COVID-19 подростков и детей. Эксперты заявили, что дети и подростки наименее подвержены тяжелому течению коронавируса, поэтому не следует спешить прививать их. «Бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико, а высокий охват вакцинацией среди групп, подверженных наибольшему риску, еще не достигнут во всех странах», — сообщили в ВОЗ.