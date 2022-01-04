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В США одобрили COVID-ревакцинацию детей от пяти лет

США ввели ревакцинацию подростков от 12 лет и детей от пяти лет с иммунными заболеваниями

Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости

В США одобрили бустерную COVID-ревакцинацию подростков от 12 лет и детей от пяти лет, страдающих от иммунных заболеваний, пишет РБК со ссылкой на информацию американского Управления по надзору за качеством продовольствия и лекарственных средств (U.S. Food and Drug Administration, FDA) при Минздраве страны.

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Сообщается, что для ревакцинации будут использовать препараты производства Pfizer или BioNTech. «FDA дополнило правила по экстренному использованию вакцины, расширив список за счет лиц в возрасте от 12 до 15 лет. Также как минимум до пяти месяцев сокращается период между завершением полной вакцинации и ревакцинацией. Позволено ввести третью дозу вакцины детям с проблемами иммунной системы в возрасте от пяти до 11 лет», — сказали в ведомстве.

В Управлении отметили, что решение было принято после того, как эксперты изучили данные Израиля об использовании Pfizer — в стране повторную прививку сделали 6,3 тысячи человек в возрасте от 12 до 15 лет. «Это позволило иначе оценить преимущества и риски ревакцинации подростков в условиях нынешней вспышки COVID-19», — заявили там.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала воздержаться от поголовной вакцинации от COVID-19 подростков и детей. Эксперты заявили, что дети и подростки наименее подвержены тяжелому течению коронавируса, поэтому не следует спешить прививать их. «Бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико, а высокий охват вакцинацией среди групп, подверженных наибольшему риску, еще не достигнут во всех странах», — сообщили в ВОЗ.

Марина Совина
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