Раскрыта необходимая частота стирки простыней. Менять их следует не реже одного раза в неделю, сообщает «Московский Комсомолец» (МК).

По информации издания, простыни часто меняют не так часто, как следует это делать. Важно помнить, что они соприкасаются с нашим телом в течение многих часов. Сроки замены простыней зависят от индивидуальных особенностей и привычек человека: приносит ли он много пыли, занимается ли спортом, каждый ли день принимает душ. В холодное время года можно стирать простыни один раз в полторы-две недели.

Сообщается, что важно хорошо проветривать простыни, чтобы удалять влагу, скопившуюся за время сна. Это помогает предотвратить появление микроорганизмов, вызывающих инфекции или аллергические реакции. Если человек страдает от аллергии или болеет, следует менять простыни чаще, чем один раз в неделю.

Ранее блогерша раскрыла популярную ошибку при стирке постельного белья. Она заявила, что люди стирают простыни очень редко. Чтобы качественно очистить белье и придать ему приятный запах, женщина добавляет в стиральную машину порошок, четверть стакана соды, четверть стакана уксуса и пять капель эфирного масла лаванды.