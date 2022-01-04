Инфекционист оценил связь между COVID-19 и сокращением продолжительности жизни

Для того, чтобы говорить о преждевременном старении переболевших COVID-19, нужно провести больше исследований и обладать большей статистической базой. Об этом РБК рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, пока все имеющиеся данные позволяют утверждать, что коронавирусная инфекция относится к «острым респираторным заболеваниям», которые в большинстве случаев проходят бесследно. При этом инфекционист отметил, что нужно смотреть, как вирус накладывается на какие-либо патологии, которые есть у человека. Так, он объяснил, что патологии сосудистой системы у переболевших коронавирусом возникают у людей с имеющимися хроническими заболеваниями, такими как венозная недостаточность или гипертоническая болезнь. «Прямой причинно-следственной связи без какой-то сопутствующей патологии не стал бы строить», — подчеркнул специалист.

Помимо этого, Вознесенский рассказал, что у переболевших COVID-19 также встречается «постковидный синдром». Тем не менее, утверждать, что перенесенный коронавирус — 100-процентый факт сокращения продолжительности жизни, по его мнению, надуманно.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что пандемия коронавируса в 2022 году войдет в режим сезонной эпидемии гриппа. По словам Сергеева, ситуация с коронавирусом похожа на эпидемию гонконгского гриппа в 1960-х годах — несмотря на серьезные последствия и большое количество тяжело больных людей, ее удалось остановить благодаря вакцинам и лекарствам.

