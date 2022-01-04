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В США пять человек погибли из-за снежного шторма

USA Today: в США из-за снежного шторма погибли пять человек, в том числе двое детей

Фото: Tom Brenner / Reuters

На США обрушилась непогода. Из-за снежного шторма погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом пишет USA Today.

Уточняется, что в штатах Теннесси и Джорджия из-за упавших деревьев погибли семилетняя девочка и пятилетний мальчик. Еще три человека погибли в автомобильной аварии в штате Мэриленд.

Сильные снегопады и ветер привели к массовым отключениям электричества в Вашингтоне, а также в соседних штатах Мэриленд и Вирджиния. К вечеру 3 декабря без света остались около полумиллиона домов. Из-за разгула стихии президент Джо Байден полчаса пытался выйти из самолета.

В марте 2019 года военная база Оффат в американском штате Небраска оказалась затоплена в результате наводнения.

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Евгения Куликова
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