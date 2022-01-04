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Два пилота погибли при крушении военного вертолета в Израиле

Два пилота ВМС Израиля погибли в результате крушения вертолета в Средиземное море

Фото: Rami Shlush / Reuters

Два офицера армии Израиля погибли при крушении вертолета ВМС в Средиземное море у берегов Хайфы. Об этом сообщает заявила армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте.

Согласно заявлению военных, два пилота скончались после падения судна во время тренировочного полета, еще один человек находившийся на борту получил ранения средней тяжести.

По данным издания Jerusalem Post, в вертолете находились два пилота и патрульный, последнего спасли вскоре после крушения и доставили в больницу. В то же время на поиски пилотов ушло довольно много времени, после реанимационных мероприятий было объявлено об их смерти.

Ранее в американском штате Луизиана вертолет рухнул на оживленную трассу I-10. Единственным погибшим в аварии оказался пилот. Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 14 декабря, около полудня по местному времени. Согласно данным полиции, вертолет потерпел крушение на восточном направлении у моста Боннет-Карре-Спилвей.

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Марина Совина
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