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На Украине рассказали об истинном отношении Байдена к Зеленскому

«Страна»: звонок Байдена ночью воскресенья показывает отношение к Зеленскому

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Переговоры президентов США и Украины продемонстрировали истинное отношение Джо Байдена к Владимиру Зеленскому. На это обратило внимание издание «Страна».

Так, замглавного редактора Максим Минин счел говорящим тот факт, что разговор состоялся в неудобное для Зеленского время. «Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», — написал он.

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Байден провел телефонный разговор с Зеленским 3 января. После этого украинский лидер написал в Twitter, что первый международный разговор года демонстрирует особый характер отношений между Киевом и Вашингтоном. По его словам, они обсудили вопросы сохранения мира в Европе и направленные на это действия, а также проведение реформ на Украине и борьбу с олигархами.

В Вашингтоне же отметили, что речь шла о готовности США и их союзников к ответным мерам в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Лидеры двух стран выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей недели с двустороннего диалога США и РФ по стратегической стабильности в Женеве 10 января.

Марина Совина
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