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В Госдуме пообещали Зеленскому международный трибунал в случае нападения на Крым

Депутат Шеремет: если Зеленский решит напасть на Крым, его ждет международный трибунал

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в 2022 году военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе, и напомнил Киеву о последствиях в случае агрессии в отношении полуострова. Об этом во вторник, 4 января, пишет РИА Новости.

«Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента — международный трибунал», — пообещал политик.

Он напомнил также, что киевским властям не стоит забывать о том, как в 2014-м году около 80 процентов находящихся в Крыму военнослужащих украинской армии присягнули на верность России. «А многие из тех, кто уехал на Украину, потом пытались и просились назад вернуться», — отметил Шеремет.

Шеремет подчеркнул, что со временем на Украине придет новая власть, которая наконец прислушается к своему народу и возьмет курс на восстановление братских отношений с Россией и Белоруссией.

Ранее стало известно, что Зеленский в своем новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году Киев обеспечит квартирами всех участников силовой операции на востоке страны. По его словам, после этого ветераны военных действий повесят в своих домах «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю».

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Евгения Куликова
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