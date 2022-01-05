Появилось видео с ранением силовика на протестах в Казахстане

В сети появилось видео с предположительным ранением сотрудника силовых структур в Казахстане. Запись опубликовал «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что видео якобы сделано в Алма-Ате, на нем запечатлен человек в камуфляжной одежде, который падает после звука выстрела. Официального подтверждения инцидента пока не было.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе протестов в стране появились жертвы среди сотрудников силовых структур.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр.